В СПЧ просят Путина оставить Михаила Федотова главой совета

Члены Совета при президенте по правам человека подготовили коллективное обращение к Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова на посту главы СПЧ, пишет «Коммерсантъ».

«Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы совета в нынешнем составе», – цитирует издание фрагмент обращения.

Информацию о письме Путину подтвердили член совета Александр Брод и представители секретариата СПЧ, передает РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщили, что Федотов в ближайшее время может покинуть пост главы СПЧ. Сам Федотов отказался комментировать эти «слухи», но дал понять, что в любом случае продолжит заниматься правозащитной деятельностью.