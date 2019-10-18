Экс-полковнику Захарченко уменьшили срок заключения

Скандально известный бывший полковник полиции Дмитрий Захарченко, находящийся в колонии строгого режима за полученные в особо крупном размере взятки, проведет в заключении на полгода меньше, чем того требовал изначальный приговор, передает "Интерфакс". Мосгорсуд "скостил" ему срок с 13 до 12,5 лет.

Кроме того, наказание бывшему сотруднику МВД включает в себя штраф в размере почти 118 млн рублей.

"Я надеюсь, что средние века и сюрреализм прошли и что у нас в Мосгорсуде невозможно осудить невиновного", - прозвучало в последнем слове Захарченко вечером 17 октября.

Задержание Захарченко в 2016 году принесло ему всероссийскую славу, поскольку в квартире обнаружились баснословные суммы наличных денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Кроме того, у него в собственности обнаружилось несколько квартир и автомобилей. Объяснить происхождение денег и имущества экс-полковник затруднился.

1 декабря 2017 года все средства Захарченко были перечислены в федеральный бюджет.

Символично, что в годы своей службы в МВД полковник работал в антикоррупционном главке.