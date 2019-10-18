Осужденному за картинку с Пушкиным и Тесаком во "ВКонтакте" присудили компенсацию в 200 тысяч рублей

Зеленоградский суд Москвы взыскал с Минфина 200 тысяч рублей в пользу Евгения Корта, которого обвиняли в экстремизме из-за публикации во «ВКонтакте» картинки с поэтом Александром Пушкиным и националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак), передает «МБХ медиа». Решение должно вступить в силу через 10 дней.

Корта осудили в 2016 года по ст. 282 УК РФ (возбуждение вражды или ненависти), приговорив к году лишения свободы. После обжалования решения суд срок заменили на штраф в 200 тысяч рублей.

В конце 2018 года Мосгорсуд отменил приговор после того, как в ст. 282 УК РФ внесли поправки об административной ответственности за первое правонарушение. В феврале уголовное дело Корта было прекращено.