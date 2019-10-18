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13:30

Навальный призвал не вступать в "идиотическую" дискуссию о смертной казни

фото ЗакС политика Навальный призвал не вступать в "идиотическую" дискуссию о смертной казни

Политик Алексей Навальный выступил с гневной речью в адрес представителей правоохранительной системы, обвинив их в том, что они не спасли 9-летнюю девочку, убитую в Саратове, и даже искали ее тело неприемлемо долго. Вместо этого, напомнил он, в то же самое время по стране прокатывались мало чем, с его точки зрения, мотивированные обыски у его сторонников, у друзей и даже соседей его сторонников. На фоне столь вопиющей неэффективности силовых ведомств, считает Навальный, нельзя поддаваться на информационный шум, в котором все чаще раздаются требования вернуть смертную казнь. По его убеждению, государство, не следящее за ранее неоднократно судимым за изнасилование саратовцем, не заслуживает такого права.

"Мы платим налоги государству для того, чтобы не убивали и не насиловали людей. Я принципиальный противник смертной казни. Я призываю всех не втягиваться в идиотическую дискуссию о необходимости возврата смертной казни на примере случая с этим убийцей. Отставка министра внутренних дел и сборища всех этих бездельников - вот чего нужно требовать", - заявил Навальный на своем YouTube-канале.

В качестве иллюстрации неэффективности он привел пример своих взаимоотношений с правоохранительной машиной: находясь под условным сроком, он регулярно ходил "отмечаться", причем для прохождения процедуры достаточно было сказать, что он за последнюю неделю не совершал никаких правонарушений.

Напомним, что сразу после трагической гибели школьницы в Саратове законопроект, предусматривающий частичную отмену моратория на смертную казнь, подготовили и анонсировали думские справедливороссы.

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14:10    
13:38 А если бы вместо убийцы девочки последовательно расстреляли четырёх невиновных, как было с Чикатило? Уж точно не тебе, маньяку с фантазиями о гильотинах и кострах, рассуждать о том, кто пациент психбольницы.

13:47    
В ЛИБЕРАЛЬНО-буржуазной России почти вс[цензура]диты, грабители, НАСИЛЬНИКИ, ПЕДОФИЛЫ, отсидев какой-то небольшой срок, идут снова и снова на преступления, убивая, насилуя всё новых и новых жертв! По официальной статистике у нас в России сейчас ТЫСЯЧА(!!!!!!!!!!) детей годами в розыске, скорее всего, изнасилованы и убиты! Никакие меры против бандитов, насильников, педофилов не помогут, кроме расстрела!

13:38    
Да, но, если бы убийцу саратовской школьницы расстреляли за предыдущее убийство с изнасилованием, а не выпустили на свободу через 6 лет отсидки, то и эта девочка была жива и ходила в школу получать свои пятёрки!!!!!!! Странная логика у Навального, похожая на пациентов психбольниц!

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