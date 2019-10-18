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14:34

В годовщину революции Удальцов намерен объявить Путину "народный импичмент"

фото ЗакС политика В годовщину революции Удальцов намерен объявить Путину "народный импичмент"

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал о том, как он и его единомышленники собираются отметить "святой день борьбы 7 ноября". К единомышленникам он причисляет людей в спектре от анархистов до социал-демократов и ради совместного празднования 102-й годовщины революции призывает активистов не дробиться "на КПРФ и не КПРФ хотя бы один день в году".

"Помимо социальных, политических требований мы должны четко сказать: полное недоверие Путину! Если можно так выразиться, народный импичмент. Не доверяем, хватит нам головы дурить, никаких перемен мы не видим", - объявил он на YouTube-канале своей политической организации.

Акция пока не получила согласования у чиновников мэрии.

С учетом широко обсуждаемой последней статьи помощника президента Владислава Суркова, в которой тот объясняет и прославляет понятие "путинизм", Удальцов выразил опасение, что, с учетом кажущегося кму психического нездоровья некоторых людей в Кремле некто может додуматься до преподавания этого самого "путинизма" в школах. "Импичмент" необходим в том числе и для того, чтобы такой поворот событий предотвратить.

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15:54    
Пправильно! Следующим должен стать депутат Вишневский!!

14:57    
14:48 Сразу видно, что ты, дедушка, живёшь позапрошлым веком. У меня для тебя благая весть! Сменился календарь, с "юлианского" на "григорианский"! И октябрьский переворот отмечают его любители теперь не 25 октября, а 7 ноября. Рановато заголосил.

14:48    
Да, всех адекватных граждан России поздравляю с наступающим КРАСНЫМ днём календаря - 102-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революции! Дело Ленина в жизнь!

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