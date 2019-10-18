Суд отказался изменить приговор экс-главе Коми Гайзеру

Мосгорсуд оставил без изменения приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру по делу о коррупции, передает ТАСС.

Защита обжаловала приговор Гайзеру, прокуратура просила отменить оправдание по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Мосгорсуд внес поправки в описание преступления и порядок исчисления сроков наказания в приговоре, сроки остались прежними.

Гайзера приговорили к 11 годам колонии в июне, признав виновным в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Тогда же ему был назначен штраф в 160 млн рублей.

Дело в отношение Гайзера завели в 2015 году. Ему и сообщникам вменяли попытку завладеть государственным имуществом, ущерб бюджету Коми следователи оценили в 3,5 млрд рублей. По версии следствия, они за 10 лет похитили, в частности, акции «Птицефабрики Зеленской».