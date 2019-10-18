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19:55

На Невском появился арт-объект, посвященный полицейским дубинкам

фото ЗакС политика На Невском появился арт-объект, посвященный полицейским дубинкам

На выходе из метро "Невский проспект", на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова неизвестные активисты повесили на здание арт-объект: своеобразный крест из полицейских дубинок на кроваво-красном фоне. Фотографии произведения опубликовали авторы канала "АгитРоссия".

Накануне, 17 октября, в центре города, напротив Конституционного суда, появился другой "экспонат" - текст основного закона, распечатанный на рулоне туалетной бумаги. Автор этой "инсталляции" точно так же хранит анонимность.

Представители "Агит России", публиковавшие этой осенью фотографии с политического перфоманса на Смоленском кладбища, вызывались в суд. Дело было вскоре закрыто.

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Фотографии: Telegram-канал АгитРоссия


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:55    
Пошловатенько и туповатенько. Но д[цензура]ьненькие довольны и тихонечко ржут вперемешку с попёрдыванием.

20:05    
Креативненько.

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