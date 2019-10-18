На Невском появился арт-объект, посвященный полицейским дубинкам

На выходе из метро "Невский проспект", на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова неизвестные активисты повесили на здание арт-объект: своеобразный крест из полицейских дубинок на кроваво-красном фоне. Фотографии произведения опубликовали авторы канала "АгитРоссия".

Накануне, 17 октября, в центре города, напротив Конституционного суда, появился другой "экспонат" - текст основного закона, распечатанный на рулоне туалетной бумаги. Автор этой "инсталляции" точно так же хранит анонимность.

Представители "Агит России", публиковавшие этой осенью фотографии с политического перфоманса на Смоленском кладбища, вызывались в суд. Дело было вскоре закрыто.

Фотографии: Telegram-канал АгитРоссия

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