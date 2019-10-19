Дмитрий Быков полагает, что глава СПЧ Федотов - "давно в отставке"

Частично подтвержденные слухи об отставке главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова прокомментировал писатель и публицист Дмитрий Быков. Событие, о котором в эти дни много говорят, с его точки зрения, ничтожное и ни малейшего значения для политического курса страны иметь не может по определению.

"Не так я серьезно отношусь к этой отставке, де-факто она случилась давно, потому что влияние СПЧ пренебрежимо мало", - заметил он на "Эхе Москвы".

В его понимании, влияние СПЧ "пренебрежимо мало", и в таких условиях нужно по-прежнему "делать, что должен, и будь, что будет", не отвлекаясь на компромиссные и малозначимые персоналии.

Напомним, что слухи и разговоры об отставке Федотова и замене его на секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева распространились на текущей неделе. Сам действующий глава СПЧ их не комментирует, пока ограничиваясь высказываниями о своей неистребимой тяге к правозащите.