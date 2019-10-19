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16:00

Акция в поддержку фигурантов дела "Сети"* состоялась в Петербурге

фото ЗакС политика Акция в поддержку фигурантов дела "Сети"* состоялась в Петербурге

На Сенной площади в Петербурге 19 октября прошла серия одиночных пикетов, приуроченных к двухлетней годовщине первых задержаний по делу запрещенной и признанной террористической в России организации "Сеть"*.

Участники акции держали в руках плакаты с цитатами показаний обвиняемых, в которых те рассказывали о пытках, которые к ним применяли сотрудники ФСБ. Всего на площади собралось около 50 человек.

Одним из первых в пикет встал Николай Бояршинов, отец петербургского фигуранта Юлия Бояршинова. Он рассказал журналистам, что считает позицию обвинения, представленную в судах, неубедительной, но в возможность оправдательных или мягких приговоров верит с трудом.

- По судам видно, что ничего противозаконного не было. Проблема в том, что если их сейчас выпустить, придется кого-то наказать за незаконные задержания, - прокомментировал Бояршинов-старший журналистам.

Полиция проведению акции не препятствовала. Однако правоохранители не разрешили выступление музыкального самба-бэнда. Как рассказала ЗАКС.Ру участница коллектива Надежда Калямина, полицейские объяснили, что с барабанщиками акция перестанет иметь форму одиночного пикетирования и предположили, что на музыкантов "кто-то может подать жалобу".

18 октября 2017 года в Пензе задержали анархистов Василия Куксова и Илью Шакурского, позже - еще восемь их единомышленников. В январе были задержаны еще три петербургских анархиста Игорь Шишкин, Юлий Бояршинов и Виктор Филинков. Всех их обвинили по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористического сообщества). Пензенцев Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского - по части 1 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества).

По версии обвинения, "Сеть"* планировала государственный переворот и организацию террористических актов и, готовясь к незаконным действиям, проводила совместные тренировки. На них участники сообщества, в частности,  учились обращаться с оружием, проходили курс выживания в лесу и курс оказания первой медицинской помощи.

Большинство фигурантов дела заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками. Следы от побоев у петербургских фигурантов зафиксировали сотрудницы ОНК. Филинков подтвердил, что сразу после задержания его били, в том числе электрошокером, а Шишкин, заключивший сделку со следствием, объяснил, что получил травмы на тренировке. Следователи отказались возбуждать уголовные дела по всем заявлениям о пытках.

Акции в поддержку фигурантов дела "Сети"* прошли 19 октября также в Москве и Нижнем Новгороде.

* Организация "Сеть" признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Сергей Еремеев


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