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11:14

Znak: "Проштрафившегося" Бортко не стали исключать из КПРФ

фото ЗакС политика Znak: "Проштрафившегося" Бортко не стали исключать из КПРФ

Режиссера Владимира Бортко, отказавшегося участвовать в гонке за кресло градоначальника Северной столицы, не стали исключать из рядов КПРФ, пишет Znak.com, ссылаясь на информацию от источников в компартии.

"Он встречался с Геннадием Зюгановым и договорился об этом, в партии все возмущены. На пленуме горкома на обсуждении итогов выборов все только и говорили о поступке Бортко, он нанес ущерб репутации партии, предлагали его исключить", - рассказал источник в петербургском отделении КПРФ.

Вместе с тем, несмотря на предложение горкома лишить Бортко партбилета, вопрос не стали выносить на обсуждение на пленуме ЦК партии, который прошел 19 октября.

"Единственным было выступление депутата Государственной думы Валерия Рашкина, он сорвал аплодисменты, потребовав исключить режиссера за такой поступок, но на его предложение в президиуме не отреагировали", - поделился участник встречи.

В беседе с изданием режиссер подтвердил, что на пленуме был: "Я послушал выступление вождя и уехал". Однако на вопрос, дискутировал ли он с Зюгановым о продолжении своего членства в КПРФ, отвечать не стал: "No comments, my friend". 

Бортко заявил об отказе участвовать в выборах 30 августа на теледебатах. Днем позже он объявил себя "политическим трупом". Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выждав заметную паузу, осудил демарш своего однопартийца, как и другие видные коммунисты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:05    
А самому выйти с почётом из этой КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ шайки слабо ? Или мандат тянет ?

13:03    
Значит, дедушка ЗЮ был в курсе и в доле!!!

13:03    
"Послушал ВОЖДЯ". Вождём были Ленин, Сталин, а этот зю так, приблатнённый капиталист.

11:32    
А за что исключать, если решение было изначально согласовано с Зю? И КПРФ даже получила отступные в виде мандатов в московской Мосгордуме!

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