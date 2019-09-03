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12:06

Зюганов осудил решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Зюганов осудил решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК партии 2 сентября раскритиковал снятие депутатом Госдумы Владимиром Бортко своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга, заявив, что у Бортко не было подобного права.

«Если пошли все в бой, с передовой никто не имеет права уходить. Никто не имеет права в личном плане принимать такого рода решения. Партия рекомендовала, партия делегировала», - сказал Зюганов. Он подчеркнул, что в Петербурге и других регионах на грядущих выборах на кандидатов от КПРФ оказывается «беспрецедентное давление».

Бортко объявил о своем отказе от предвыборной гонки за пост губернатора в ходе теледебатов 30 августа. На следующий день он отнес заявление в ЦИК и печально назвал себя «политическим трупом» в ходе пресс-конференции, дав понять, что не обсуждал свой поступок с федеральным руководством партии.

В КПРФ решение Бортко осудили. Депутат Валерий Рашкин призвал исключить режиссера из партии, заявив, что у него нет «никакого политического и партийного будущего».


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12:43    
Поддержали бы Вишневского, был бы совсем другой расклад! Яблочник точно не снялся бы из-за второго места!! Он бы гордился и всем рассказывал, какой он смелый и последовательный критик режима!!!

12:40    
12:23 Фашист "Саша" рассуждает о "правом оппортунизме", большевиках, выборах в царской России... в процессе вылизывания им сапогов полицейского режима олигархов.

12:29    
Кто бы осуждал....

12:23    
КПРФ-это классическая партия правого оппортунизма, с которым яростно боролся ВЕЛИКИЙ Ленин!!! Ленин тысячу раз заявлял, что истинная компартия - это исключительно пролетарская партия(!!!!!!!!!!) и партия революционная!!! И реально Ленин, РСДРП(б) выборами в царской России не занимались, считая, что совершенно бесполезным делом для смены власти, хотя 5-6 большевиков-мажоритарщиков в Думе и были, задача которых сводилась к агитации и пропаганде марксизма-ленинизма и оказанию практической помощи представителям трудового народа, большевикам на отсидке идр.!

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