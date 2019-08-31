Бортко: Со мной все закончено, я политический труп

Пожелавший накануне сняться с выборов губернатора Петербурга депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко 31 августа во время пресс-конференции заявил, что его политическая карьера закончена. Он ожидает партийного наказания и допускает, что ему придется сдать депутатский мандат.

- Со мной все закончено. Я политический труп, - заявил коммунист. - Я в последний раз выступаю как политическое лицо.

Он также подчеркнул, что до сих не обсуждал свой поступок с федеральным руководством партии.

- Думаю, что Зюганов не захочет со мной говорить достаточно долго, - отметил Бортко.

Напомним, кандидат от КПРФ отнес в Горизбирком заявление о снятии с выборов губернатора Петербурга утром 31 августа. Накануне он объявил об этом намерении во время предвыборных дебатов.

Сергей Еремеев

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