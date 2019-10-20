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17:00

Покидающий СПЧ Федотов подумывает заняться искусственным интеллектом

фото ЗакС политика Покидающий СПЧ Федотов подумывает заняться искусственным интеллектом

После ухода с поста главы президентского Совета по правам человека Михаил Федотов собирается стать руководителем новой кафедры ЮНЕСКО в ВШЭ - правда, только в том случае, если организация санкционирует её учреждение, пишет РБК.

Кафедра ЮНЕСКО была основана в 1998 году в Институте международного права и экономики имени Грибоедова, а в 2009 году "переехала" в ВШЭ. Просуществовала она вплоть до 2017 года, однако после вынужденно прервала свою деятельность из-за ряда бюрократических проволочек.

Впрочем, в 2018 году возник шанс "реанимировать" кафедру: осенью была подана соответствующая заявка, которую поддержала комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, передав её на рассмотрение штаб-квартиры в Париже.

Предполагается, что у структуры будут более широкие компетенции и новое название: "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам".

"Это все связано с правами человека. Причем речь идет не только о правах человека в классическом понимании, но и о новом поколении прав человека. Во многих аспектах искусственный интеллект - это угроза человеку и его правам, поэтому большое внимание кафедра планирует уделять именно вопросам искусственного интеллекта. Для правоведа это - новая галактика [для изучения]", - поделился ожиданиями Федотов с РБК.

Если ЮНЕСКО одобрит заявку на создание новой структуры при ВШЭ, Федотов вновь ее возглавит, - договоренность уже достигнута с руководством учебного заведения.

Напомним, разговоры об отставке нынешнего главы СПЧ возникли на прошлой неделе. До сегодняшнего дня Федотов никак их не комментировал.

Добавим также, ранее Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева ответственным за развитие сферы искусственного интеллекта. Президент неоднократно заявлял о важности развития данной отрасли. Последний раз он сообщил, что тот, в чьих руках сконцентрирована данная "сила", способен стать "властелином мира".

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17:30    
Прозападный по составу СПЧ надо закрыть или сменить состав на патриотически настроенных к России людей, которых в России миллионы! Вот, к примеру, почему в СПЧ махровые антисоветчики-русофобы Сванидзе, Сокуров и др., а не Герой России Лановой или певица Чичерина, писатель Прилепин, тележурналистка Скабеева и тд.?

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