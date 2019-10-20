Семьям погибших при прорыве дамбы горняков выплатят по миллиону рублей

Родным мужчин, погибших из-за прорыва дамбы на золотодобывающем руднике в Красноярском крае, будет выплачено по 1 млн рублей компенсации, передает РИА "Новости", ссылаясь на заявление Минтруда.

Ранее сегодня следователям удалось выяснить, что на самом деле из-за техногенного воздействия разрушились не две дамбы, а пять - причем, все были возведены незаконно. Также были задержаны гендиректор рудника и его помощники.

Волна, прорвавшая плотину утром 19 октября, достигала в высоту 4-5 метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке были затоплены два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).