18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:01

Семьям погибших при прорыве дамбы горняков выплатят по миллиону рублей

фото ЗакС политика Семьям погибших при прорыве дамбы горняков выплатят по миллиону рублей

Родным мужчин, погибших из-за прорыва дамбы на золотодобывающем руднике в Красноярском крае, будет выплачено по 1 млн рублей компенсации, передает РИА "Новости", ссылаясь на заявление Минтруда.

Ранее сегодня следователям удалось выяснить, что на самом деле из-за техногенного воздействия разрушились не две дамбы, а пять - причем, все были возведены незаконно. Также были задержаны гендиректор рудника и его помощники.

Волна, прорвавшая плотину утром 19 октября, достигала в высоту 4-5 метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке были затоплены два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:01 Семьям погибших при прорыве дамбы горняков выплатят по миллиону рублей

17:00 Покидающий СПЧ Федотов подумывает заняться искусственным интеллектом   1

16:05 Князь Георгий Романов приехал в Крым для участия в патриотических мероприятиях   3

15:00 В Москве у Соловецкого камня проходит акция "Бессмертный ГУЛАГ"   4

14:31 Другороссы митингуют у стен посольства Латвии   7

14:13 Лавров рассказал, что ему было "не по себе" во времена развала СССР   5

13:10 Найден один из шести мужчин, пропавших при крушении дамбы на прииске в Красноярском крае

12:17 ПФР назвал условия досрочного выхода на пенсию

11:14 Znak: "Проштрафившегося" Бортко не стали исключать из КПРФ   5

10:35 Задержано руководство компании, владеющей прииском, где при прорыве дамбы погибли 15 человек

19 октября, 18:05 Шлосберг: Путин обладает большей властью, чем император   5

19 октября, 16:44 Лимонов хочет лишить украинцев Днепра   5

19 октября, 16:00 Акция в поддержку фигурантов дела "Сети"* состоялась в Петербурге   3

19 октября, 15:03 На 49-м году жизни скончался бывший начальник петербургской полиции Власов

19 октября, 14:15 Думский депутат Романов почтил присутствием день благоустройства в Металлострое   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru