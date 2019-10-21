ВЦИОМ: 25% граждан России уверены, что они - жертвы перестройки

Согласно результатам опроса, полученным социологами ВЦИОМ, 25% россиян полагают себя "жертвами перестройки", передает РИА "Новости".

Изыскание было проведено после того, как заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил в Минтруда инициативу, предполагающую учреждение в РФ новой категории льготников. Народный избранник пояснил, что в советское время люди пережили крупную геополитическую и гуманитарную катастрофу - "перестройку" Горбачева. Её "жертвами" он предложил считать граждан, живших в стране в 1987-1989 годах, и кому на тот момент было от 25 до 45 лет.

Несмотря на то, что четверть россиян уверены, что "перестройка" на них сильно повлияла, 70% опрошенных эту точку зрения не поддержали. Чаще остальных "жертвами" того времени назвали себя граждане старше 60 лет.

Предложение Чернышова по введению новой льготной категории граждан поддерживает 41% респондентов, 47% - категорически против, 12% ответить не смогли.