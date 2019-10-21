Смольный согласовал «Яблоку» митинг против переезда СПбГУ

Смольный согласовал митинг против переезда СПбГУ в Пушкинский район, сообщили представители «Яблока».

Митинг согласован на 27 октября на углу улиц Кораблестроителей и Мичманской. Ожидаемое время начала – 14:00.

Изначально «яблочники» пытались согласовать митинг на одной из площадок в центре Петербурга, однако Смольный отказал, предложив провести акцию в Удельном парке. Организаторы отказались туда идти, в том числе опасаясь, что митинг будет угрожать зеленым насаждениям. Они подали иск в суд, оспаривая отказ в согласовании.

В поселке Шушары Пушкинского района новый кампус СПбГУ планируют построить к 2026 году. Студенты, члены профессионального сообщества и сотрудники университета выступают против переезда. Работники вуза написали открытое письмо и петицию в защиту СПбГУ, несогласные с переездом студенты вышли в одиночные пикеты.