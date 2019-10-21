Суд оштрафовал фаната "Зенита", ударившего омоновца

Петроградский суд Петербурга приговорил болельщика футбольного клуба «Зенит» Артема Прохорова к штрафу в 20 тысяч рублей, признав виновным в нападении на сотрудника ОМОНа, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Прохоров признан виновным в нарушении ч.1 ст.318 УК РФ. Он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд учел, что Прохоров – многодетный отец, а на момент драки с правоохранителями был пьян.

3 августа на матче «Зенит» - «Краснодар» произошел конфликт болельщиков с ОМОНом. Фанатам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки. Двое ОМОНовцев пострадали, у одного из них - перелом костей лица и сотрясение мозга. «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей.

По делу о нападении на правоохранителей осуждены уже три человека. Один из них, Денис Первачук, приговорен к году колонии-поселения. Еще один, Алексей Антонов, приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей. Все трое признали вину.