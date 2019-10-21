Эсеры просят прокуратуру проверить законность исключения "Сада на Неве" из ЗНОП

Петербургские парламентарии-справедливороссы Алексей Ковалев и Александр Егоров обратились к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой провести проверку проекта закона, внесенного на рассмотрение ЗакСа, который предполагает исключение "Сада на Неве" из перечня ЗНОП.

Эсеры полагают, что данная инициатива содержит признаки нарушения закона "О зеленых насаждениях общего пользования", который запрещает сокращение зеленых зон без компенсации.

Правительство Петербурга собирается отдать территорию "Сада на Неве" на Смольной набережной под возведение Судебного квартала, который ранее собирались построить на набережной Европы, однако власти города решили разбить там парк.

Соответствующий законопроект был внесен в парламент губернатором Александром Бегловым 14 октября. 17 октября его рассмотрела постоянная комиссия по городскому хозяйству и градостроительству, члены которой решили рекомендовать ЗакСу принять инициативу.

В обращении к Литвиненко справороссы указывают на п. 4 ст. 15 закона о ЗНОП, согласно которому воспрещается исключать зоны ЗНОП из перечня ЗНОП или сокращать общую площадь ЗНОП, если показатель обеспеченности населения Петербурга территориями зеленых насаждений в пределах соответствующего района города ниже минимального норматива или, если предполагаемое исключение приведет к снижению этого показателя. На сегодняшний день минимальный норматив обеспеченности населения садами и парками для Центрального района установлен в размере 6 кв. метров на человека, однако на самом деле его фактический размер составляет 4,42 "квадрата" на человека. Следовательно, инициатива незаконна и принятие её недопустимо.

В связи с изложенным выше Ковалев и Егоров просят Литвиненко организовать проверку обоснованности вносимых в закон изменений и представить официальную позицию прокуратуры по данному поводу.

Добавим, ранее в "Саду на Неве" собирались построить новый музей блокады Ленинграда, однако проект так и не был реализован.

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