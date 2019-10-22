Учения по изоляции рунета будут проводиться не реже раза в год

Учения, предусмотренные законом об автономной работе российского сегмента интернета, будут проводиться не реже одного раза в год, следует из постановления правительства.

Среди прописанных в документе целей учения – «обеспечение устойчивости, безопасности и целостности» работы рунета и «отработка механизма восстановления сетей связи во время чрезвычайных ситуаций». Учения планируется проводить по плану Минкомсвязи, который будет согласован с ФСБ, Минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Постановление вступит в силу 1 ноября.

Закон об автономной работе рунета был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018-го. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.