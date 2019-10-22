Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

11:42

Активисту Самасадкину отказали в отмене итогов выборов в МО "Нарвский округ"

фото ЗакС политика Активисту Самасадкину отказали в отмене итогов выборов в МО "Нарвский округ"

Кировский суд Петербурга отказал в удовлетворении иска активиста, кандидата в муниципальные депутаты от Партии роста Сергея Самасадкина, требовавшего отменить итоги выборов в МО «Нарвский округ», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Изначально истец требовал отменить решения об итогах голосования по УИК № 585 и обязать комиссию повторно пересчитать голоса в присутствии зарегистрированных в списке лиц, которые присутствовали на участке на момент его закрытия в день выборов 8 сентября. После этого, 10 октября, Самасадкин уточнил требования. Он попросил отменить решение УИК об итогах голосования и обязать комиссию составить новый протокол. Он требовал пересчитать голоса и внести в протокол новые цифры: по мнению Самосадкина, единороссу Никите Ковешникову записали 185 голосов вместо 67-ми, и это не позволило кандидату избраться в муниципальный совет.

В суде подчеркнули, что истец подал уточненный иск 10 октября, хотя исковое заявление об отмене итогов выборов может быть подано в суд в течение 10 дней со дня принятия решения. Первый иск Самасадкин подал 18 сентября.

В МО «Нарвский округ» подсчет голосов вызвал вопросы у кандидатов. Председатель ИКМО убежала в местный ТИК от оппозиционных кандидатов вместе с бюллетенями, на которые еще не были оформлены протоколы. После этого голоса пересчитывали по жалобе кандидатов от «Единой России». В итоге у единороссов в местном совете большинство. Главой совета был избран Александр Каптурович.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:52 ГИК перенаправил жалобы в нижестоящие избиркомы

17 октября, 10:05 ГИК признал незаконным бездействие ИКМО «Екатерингофский» и «Семёновский»

16 октября, 13:15 В суде прошло первое заседание по отмене выборов в МО «Остров Декабристов»

15 октября, 20:35 Депутат от КПРФ передумал претендовать на пост главы МО "Южно-Приморский"

15 октября, 15:20 Экс-глава администрации МО "Черная речка" готовится занять ту же должность в МО "Лисий Нос"

14 октября, 19:54 Миненко о претензиях Памфиловой: Увольняться не собираюсь

11 октября, 21:03 Председатель ИКМО «Черная речка» временно возглавил местную администрацию

11 октября, 19:45 После выборов 13 мундепов сложили свои полномочия

11 октября, 16:27 Избиратели из МО "Смольнинское" дали показания в суде по "Умному голосованию"

11 октября, 14:21 Мундепы от Партии роста в МО №72 рассказали о шантаже и угрозах

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:19 По требованию ФНС банки блокируют счета "Ленфильма"

13:59 Главу Ростехнадзора по СЗФО оставили под домашним арестом

13:53 Жизнь новоселов Московского района отравляет газораспределительная станция

13:51 Митинг против переезда СПбГУ перенесли в Екатерингофский парк

13:33 Федотов продолжит работать с СПЧ в качестве эксперта

13:30 Лев Пономарев признался, что ему переводят как никогда много денег

12:52 Муниципал: ГИК перенаправил жалобы в нижестоящие избиркомы

12:51 Антимонопольщики успокаивают россиян, опасающихся подорожания гречки

12:47 Число жертв прорыва дамбы на прииске в Красноярском крае выросло до 17

12:27 Яшин рассказал о хитростях при получении еды в спецприемнике

12:24 Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

11:57 Дело Серебренникова поступило в суд для рассмотрения заново   2

11:44 ФСИН сигнализировала о рекордно малом числе зэков в истории РФ   1

11:42 Муниципал: Активисту Самасадкину отказали в отмене итогов выборов в МО "Нарвский округ"

11:20 Шульман: Все, что вы теперь будете слышать об СПЧ, лишено значения   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru