Активисту Самасадкину отказали в отмене итогов выборов в МО "Нарвский округ"

Кировский суд Петербурга отказал в удовлетворении иска активиста, кандидата в муниципальные депутаты от Партии роста Сергея Самасадкина, требовавшего отменить итоги выборов в МО «Нарвский округ», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Изначально истец требовал отменить решения об итогах голосования по УИК № 585 и обязать комиссию повторно пересчитать голоса в присутствии зарегистрированных в списке лиц, которые присутствовали на участке на момент его закрытия в день выборов 8 сентября. После этого, 10 октября, Самасадкин уточнил требования. Он попросил отменить решение УИК об итогах голосования и обязать комиссию составить новый протокол. Он требовал пересчитать голоса и внести в протокол новые цифры: по мнению Самосадкина, единороссу Никите Ковешникову записали 185 голосов вместо 67-ми, и это не позволило кандидату избраться в муниципальный совет.

В суде подчеркнули, что истец подал уточненный иск 10 октября, хотя исковое заявление об отмене итогов выборов может быть подано в суд в течение 10 дней со дня принятия решения. Первый иск Самасадкин подал 18 сентября.

В МО «Нарвский округ» подсчет голосов вызвал вопросы у кандидатов. Председатель ИКМО убежала в местный ТИК от оппозиционных кандидатов вместе с бюллетенями, на которые еще не были оформлены протоколы. После этого голоса пересчитывали по жалобе кандидатов от «Единой России». В итоге у единороссов в местном совете большинство. Главой совета был избран Александр Каптурович.

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