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12:27

Яшин рассказал о хитростях при получении еды в спецприемнике

фото ЗакС политика Яшин рассказал о хитростях при получении еды в спецприемнике

Политик Илья Яшин, время от времени получающий административные аресты в связи с организацией несанкционированных митингов, рассказал о будничных тяготах в спецприемнике. По его словам, наибольшую проблему представляет собой невозможность питаться домашней едой: почему-то в качестве "передачек" она не доходит до арестантов.

Одна из его подруг, явившись навестить политика, пошла на хитрую уловку, в результате которой свою порцию еды оппозиционер получил. Внешне передача выглядела как обыкновенная бакалея в розничной упаковке, но главное было написано на этикетке.

"Читаю состав: «мука пшеничная, крахмал, МЕЖДУ ПРОЧИМ, сыворотка молочная сухая, бекон, Я ВСТАЛА, сухое молоко, смесь трав, ПОРАНЬШЕ, белок, сорбитовый сироп, ЧТОБЫ, перец черный, лецитин, грецкий орех, ЭТО ПРИГОТОВИТЬ». Откусываю. Ну, конечно, это те самые домашние вафли", - процитировал он по памяти в Facebook.

В комментариях к посту бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посоветовал автору "не палить", потому что совет может пригодиться новичкам, но безуспешно.

Отметим, что среди всех московских оппозиционеров, претерпевших административные аресты в "горячий период" с июля по сентябрь нынешнего года, Яшину досталось больше всех: он был арестован пять раз подряд и полтора месяца беспрерывно находился под стражей.

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