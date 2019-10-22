18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:51

Митинг против переезда СПбГУ перенесли в Екатерингофский парк

фото ЗакС политика Митинг против переезда СПбГУ перенесли в Екатерингофский парк

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал новое место проведения митинга против переноса Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинский район. Об этом ЗАКС.Ру 22 октября сообщил один из организаторов акции, представитель «Яблока» Владимир Молодоженя.

По его словам, проведение митинга согласовали в парке «Екатерингоф» на 14:00 27 октября. Комитет обещал предоставить сцену для акции, добавил организатор.

-  Сегодня с утра у нас состоялась встреча с администрацией, с комитетом по законности и правопорядку. И приняли компромиссное решение перенести митинг в Екатерингофский парк, так как он более приспособлен для данного мероприятия. Нам пообещали, что будет предоставлена сцена, - рассказал Молодоженя. 

Ранее акцию планировали провести на пересечении улиц Кораблестроителей и Мичманской. Там условия для этого неблагоприятные: грязно и далеко от метро, сообщил «яблочник».

Он также рассказал, что организаторы митинга решили отозвать иск к комитету за отказ согласовывать акцию. Изначально заявку на акцию подали на три площадки: Пионерскую площадь, площадь Ленина и у Балтийского дома. На последних двух площадках будут проходить другие мероприятия, заявило ведомство Смольного организаторам. На Пионерской площади из-за близости стоматологической клиники проведение митингов запрещено, пересказал аргумент комитета Молодоженя. Он добавил, что иск решено отозвать из-за достигнутого компромисса по Екатерингофскому парку и после совещания с юристами организаторов.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:19 По требованию ФНС банки блокируют счета "Ленфильма"

13:59 Главу Ростехнадзора по СЗФО оставили под домашним арестом

13:53 Жизнь новоселов Московского района отравляет газораспределительная станция

13:51 Митинг против переезда СПбГУ перенесли в Екатерингофский парк

13:33 Федотов продолжит работать с СПЧ в качестве эксперта

13:30 Лев Пономарев признался, что ему переводят как никогда много денег

12:52 Муниципал: ГИК перенаправил жалобы в нижестоящие избиркомы

12:51 Антимонопольщики успокаивают россиян, опасающихся подорожания гречки

12:47 Число жертв прорыва дамбы на прииске в Красноярском крае выросло до 17

12:27 Яшин рассказал о хитростях при получении еды в спецприемнике

12:24 Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

11:57 Дело Серебренникова поступило в суд для рассмотрения заново   2

11:44 ФСИН сигнализировала о рекордно малом числе зэков в истории РФ   1

11:42 Муниципал: Активисту Самасадкину отказали в отмене итогов выборов в МО "Нарвский округ"

11:20 Шульман: Все, что вы теперь будете слышать об СПЧ, лишено значения   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru