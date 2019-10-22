Умер член ГИК Николай Левшин

Член Горизбиркома Петербурга от КПРФ Николай Левшин скончался на 52-м году жизни, передает Znak.com.

По словам неназванного собеседника в избиркома, накануне Левшина госпитализировали из-за проблем с сердцем, и на следующий день его не стало. Источник отметил, что это было неожиданно. Лидер петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова подтвердила информацию, сказав, что это «тяжелая потеря» для партии.

Левшин был назначен членом ГИК по квоте Заксобрания в 2017 году. Перед этим он в течение года работал помощником депутата Госдумы Владимира Бортко. На заседании 10 октября Левшин выступил против монополии судов на получение видеозаписей с избирательных участков.

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