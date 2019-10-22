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15:47

Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии за похищение бизнесмена

фото ЗакС политика Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии за похищение бизнесмена

Горсуд Петербурга приговорил Вячеслава Борисова, предполагаемого участника нападения на журналиста Олега Кашина, к 8 годам лишения свободы, признав виновным в похищении бизнесмена, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Отбывать наказание Борисов будет в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск на 300 тысяч рублей. Борисов не признавал своей вины.

В июле 2018 года к разным срокам тюремного заключения были приговорены другие фигуранты дела. Один из них, Данила Веселов, был задержан в 2015 году и дал признательные показания.

Гендиректора управляющего оборонного предприятия АО «Заслон» (бывший ОАО «НТЦ "Завод Ленинец"») Александра Горбунова похитили 1 апреля 2014 года. От него на камеру требовали дать показания о причастности к делу об избиении Кашина губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Кашина жестоко избили в 2010 году у его дома в Москве. Спустя пять лет стали известны имена исполнителей преступления. По данным Кашина, организатором избиения был Горбунов, акции предприятия которого принадлежат семье Турчака. По мнению Кашина, Турчак стоит за нападением на него.

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16:29    
Надо возвращать смертную казнь для организаторов заказных убийств!

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