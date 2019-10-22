Трое рабочих погибли при аварии на руднике "Таймырский" Трое рабочих обнаружены без признаков жизни на руднике «Таймырский», сообщили представители «Норникеля», которому этот рудник принадлежит. Обстоятельства произошедшего не уточняется. На месте работают аварийно-спасательные службы. Создана комиссия, призванная выяснить обстоятельства случившегося, ведется внутреннее расследование. Это второй инцидент на руднике в Красноярском крае за последние несколько дней. 19 октября при прорыве дамбы на реке Сейбе на юге региона затопило золотодобывающий прииск, погибли 17 человек. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен