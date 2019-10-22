Пермский "Мемориал" оштрафовали из-за благоустройства памятника жертвам репрессий

Министерство природных ресурсов Пермского края оштрафовало на 250 тысяч рублей местное отделение общества «Мемориал» и его руководителя Роберта Латыпова, передает «Новая газета».

Ведомство выписало предупреждение и два штрафа: обществу – 200 тысяч рублей и Латыпову – 50 тысяч, как должностному лицу. Общество намерено обжаловать их в суде и в Минприроды России.

Поводом для штрафа стала экспедиция «Мемориала» в Галяшор. Управление МВД по Пермскому краю в августе возбудило дело о незаконной вырубке леса из-за того, что правозащитники на галяшорском кладбище убрали сухостой и скосили траву. По словам Латыпова, в постановлении, выписанном на имя гражданина Литвы Станиславоса Улинскаса, который участвовал в экспедиции, говорилось, что проверка связана с обращением УФСБ по Пермскому краю.

Правозащитники сообщали, что трудности у них начались еще до начала экспедиции: глава Кудымкарского района Валерий Климов официально отказал правозащитникам в содействии в ее проведении.