В ЗакСе раскритиковали председателя КРТИ

Депутат фракции "Единая Россия" Андрей Васильев обрушился с критикой на председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина на заседании Заксобрания 23 октября.

По словам Васильева, депутатам необходимо задать губернатору Александру Беглову вопрос: "Доколе мы будем терпеть некомпетентность Харлашкина?"

Парламентарий, в частности, отметил, что комитет до полутора лет задерживает согласование документов по строительству объектов.

Васильев выступил во время обсуждения депутатского запроса единороссов Алексея Цивилева, Михаила Барышникова и Дениса Четырбока. Они обратили внимание главы города на затянувшееся строительство Лиговского путепровода, из-за которого движение транспорта было ограничено, а пробки увеличились.

Депутаты предложили главе города обсудить возможности смены подрядчика реконструкции путепровода и высказаться о необходимости ускорить темпы строительства Красносельско-Калининской линии метро.

Сергей Еремеев

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