"Коррупционное" уголовное дело против скрывшегося экс-главы Челябинской области отменили

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении уголовного дела, в материалах которого фигурировал бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский и связанные с его именем 20 млрд рублей, похищенные из бюджета. Об этом пишет РБК со ссылкой на его адвоката Рустама Курмаева.

"Мы получили этому подтверждение", - ограничился короткой репликой юрист.

Примечательно, что сам Дубровский своевременно покинул страну и, по последним данным, пребывает в Швейцарии.