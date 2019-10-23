Петербургские депутаты хотят освободить россиян от длинной рекламы в кинотеатрах

Заксобрание Петербурга 23 октября приняло в первом чтении проект постановления, согласно которому реклама в кинотеатрах перед началом сеансов не может превышать 20 минут, а после начала фильма рекламы быть не должно.

Автор инициативы, единоросс Денис Четырбок заявил, что потребителей обманывают, “так как основная услуга, показ кинофильма, не оказывается в заявленное время”.

Четырбок также отметил, что на билетах стоит писать время, которое займет рекламный блок.

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский посчитал, что 20 минут - это тоже очень много. Автор инициативы согласился, но объяснил, что для начала необходимо поставить хотя бы верхний предел.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов спросил, кто будет следить за соблюдением этого закона. Четырбок ответил, что специальная должность не предусматривается, но норму установить необходимо.

Оппозиционный депутат Максим Резник предложил Четырбоку во время рекламных блоков подумать о политических заключенных. Он также заявил о необходимости парламентского расследования некачественной уборки Петербурга от снега прошлой зимой. По его словам, отставки председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского недостаточно.

- Заменят Рублевского на Сторублевского и просто воровать будут в сто раз больше, - предположил Резник.

После окончательного принятия Заксобранием документ будет направлен в Госдуму.

Сергей Еремеев

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