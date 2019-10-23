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11:45

Ройзман: Федотов мог бы уйти раньше, красивее и сам

фото ЗакС политика Ройзман: Федотов мог бы уйти раньше, красивее и сам

Политик Евгений Ройзман выпустил свой комментарий к перестановкам в президентском Совете по правам человека, которые представляются ему "разгоном". Несмотря на то, что об исключении уважаемых им персоналий он жалеет, отставку главы консультативного органа Михаила Федотова бывший мэр Екатеринбурга предлагает рассматривать отдельно. По его мнению, Федотов, если брать политическую обстановку последних нескольких месяцев в стране, все это время проявлял либо недальновидность, либо малодушие, либо оба этих качества вместе.

"Если бы на волне протестов Федотов встал и сказал: нахождением в СПЧ я не хочу легитимизировать этот бессмысленный совершенно орган, и вышел... Но в результате он промолчал, и его просто так, брезгливо щелчком пальца убрали, хотя когда-то за этим человеком были достойные поступки. Человеку 70 лет - вот что мешало оставаться самим собой?!", - высказался он на собственном YouTube-канале.

Ройзман с мрачной иронией добавил, что, очевидно, теперь СПЧ будет защищать права "всяких травимых вечерних мудозвонов" и росгвардейцев, сильно покалеченных броском бумажного стаканчика.

Вместо Федотова президентским указом от 21 октября во главе СПЧ был поставлен единоросс Валерий Фадеев. Также из совета под сомнительным предлогом некоей ротации исключили таких известных критиков режима и правозащитников, как Екатерину Шульман, Павла Чикова и Илью Шаблинского.

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14:29    
Просто так "встал и вышел" ? Ты дурак, дядя ?  Кто ж из этих "правозащитников"-пятиколонников  уйдёт  добровольно от такой американской кормушки ? Будут гадить до предела. Очень странно, что оставили такое антироссйское дерьмо, как сванидзе. Что за мохнатая лапа его поддерживает ?

12:13    
Вышинского включили в СПЧ-это хорошо, так как он продолжит дело Генпрокурора СССР Вышинского 30-х годов!!! Ещё обязательно туда надо включить журналистку Скабееву, певицу Чичерину, писателя Прилепина, политолога Вассермана-все интеллигентные и образованные люди, а главное - патриоты России!

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