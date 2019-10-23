ЗакС одобрил новые территории ЗНОП вместо “Сада на Неве”

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на внеочередном заседании 23 октября приняли во втором чтении законопроект губернатора Александра Беглова, по которому “Сад на Неве” выводится из перечня городских зон зеленых насаждений общего пользования. Это необходимо для возведения на его месте судебного квартала.

Перед внеочередным заседанием в документ внесли четыре поправки. ЗакС утвердил предложение единоросса Сергея Никешина включить в список ЗНОП шесть территорий в Центральном районе, которые должны компенсировать потерянный участок. Никешин отметил, что их общая площадь больше, чем у выводящегося сада.

Три поправки по сохранению от застройки территории Муринского парка и буферных зон у Лугового парка внес депутат Михаил Амосов. Большинство единороссов не стали по ним голосовать и предложения не прошли.

Ранее ЗакС принял в первом чтении законопроект, фактически разрешающий строить судебный квартал на месте сада на Неве.

Напомним, в апреле Беглов объявил о решении разбить арт-парк вдоль набережной Малой Невы, где ранее планировалось строительство судебного квартала, в состав которого должны войти новое здание Верховного суда и жилые дома для судей и сотрудников аппарата. Позже в Смольном объявили, что судейский корпус перенесут на место "Сада на Неве".

Сергей Еремеев

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