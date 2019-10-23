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16:31

Избиратель потребовал отменить результаты выборов на одном из участков МО «Морские ворота»

фото ЗакС политика Избиратель потребовал отменить результаты выборов на одном из участков МО «Морские ворота»

Член движения «Наблюдатели Петербурга» Глеб Чипига подал иск об отмене решения об итогах муниципальных выборов в МО «Морские ворота» на участке № 590, где он сам голосовал. Истец сообщил ЗАКС.Ру, что участковая комиссия в ночь после дня голосования не подписала на месте итоговый протокол.

- Они не подписали протокол в том помещении, в котором проводился подсчет голосов. Были и многочисленные нарушения самого порядка подсчета голосов, - отметил Чипига.   

Предварительное заседание Кировского районного суда состоялось 23 октября. Следующее назначено на 1 ноября.

- Как ни странно, судья Светлана Елькина отказала мне не по всем ходатайствам об истребовании доказательств. Часть документов запросила, свидетелей согласилась вызвать, - рассказал истец.

Отметим, что это не единственный иск об отмене результатов выборов на участке МО «Морские ворота», который в настоящее время находится на рассмотрении Кировского районного суда.

Подробнее о подведении итогов выборов в «Морских воротах» читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

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