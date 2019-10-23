Для борьбы с сосульками в 80 домах проложат "согревающий кабель"

80 петербургских домов оснастят специальным электрическим кабелем, призванным поддерживать тот баланс температур между крышей и парадной, который минимизирует риск возникновения наледей и сосулек, говорится на сайте городского правительства. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Александра Беглова по Московскому району.

Нововведение пока объявлено как эксперимент. В свою очередь, в массовом порядкее будет применяться другая технология - "холодный чердак", иным путем препятствующая скапливанию льда на кровлях. главным образом благодаря хорошо продуманной вентиляции.

"Вот такими чердаки и должны быть. В следующем году мы полностью завершим эту программу", - оценил технологию Беглов на примере дома № 198 по Московскому проспекту.

Чиновник также заметил, что на проблемы с отоплением никто не жалуется, а значит, с этой составляющей подготовки к зиме удалось справиться.

Отметим, что предыдущая зима обернулась для администрации города серьезными имиджевыми потерями, поскольку службы оказались практически безоружными перед ежедневными метелями и колебаниями температур в районе ноля градусов. Позже благодаря антимонопольщикам выяснилось, что также имел место картельный сговор между организациями, конкурировавшими на торгах за право убрать город от последствий зимы. Подробнее об этом - в материале ЗАКС.Ру.

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