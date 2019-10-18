Петербургский снег: Ошибки прошлого, наставления на будущее

Управление УФАС по Петербургу подвело итоги расследования о «снежном картеле» - все виновны. Ведомство предписало компаниям и комитету по благоустройству больше не предпринимать действия по уменьшению конкуренции, также УФАС грозит замешанным в сговоре компаниям миллионными штрафами. ЗАКС.Ру вспоминает, как в Петербурге прошла зима 2018-2019 годов и к каким выводам в своем расследовании пришло УФАС.

Снежное дело

УФАС по Петербургу возбудило дело о «снежном картеле» в январе 2019 года. Ведомство заподозрило шесть дорожных компаний в сговоре при участии в торгах по дорожным работам – в том числе, уборке снега. В список подозреваемых попали СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс» и комитет по благоустройству, который является заказчиком. Проверить компании попросил депутат Резник. Тогда под вопрос попали 13 контрактов на общую сумму в 8,3 млрд рублей.

В марте управление антимонопольной службы вместе с экономической полицией пришли с проверкой в комитет по благоустройству. Ведомства интересовали документы, которые касаются закупок по уборке снега. Также УФАС и полиция наведались в офисы ответственных за очистку улиц от осадков дорожных организаций.

В итоге антимонопольная служба проверила 39 торгов за 2016-2019 года на общую сумму в 24 млрд рублей. Решение по своему расследованию ведомство представило 18 октября на заседании, куда пригласили и представителей дорожных компаний. Заместитель руководителя УФАС Вячеслав Тукаев напомнил, что организациям отправляли заключение расследования, и спросил у сотрудников фирм, желают ли они высказать свою позицию. Представители ответили, что ранее отправляли свои возражения и сейчас им добавить нечего.

Ознакомившись с позицией компаний, Тукаев заявил, что антимонопольный орган все же признает их виновными в сговоре. Ведомство выявило, что организации снижали начальную стоимость контракта не более чем на 1% и что первые части заявок на участие готовили одни и те же люди. УФАС считает, что организации поделили между собой районы и имитировали конкуренцию на торгах.

Кроме этого, ведомство установило, что комитет по благоустройству координировал деятельность компаний. В частности, отправлял организации работать в другие районы, что никак не отражалось в контрактах. Также комитет включал разные виды работ в один договор. Например, вместе объединялись содержание дорог, оценка их состояния, вывоз снега и уборка. По мнению замглавы УФАС Тукаева, виды деятельности надо разделять и проводить по ним несколько аукционов. Тогда участвовать в торгах сможет большее количество компаний, уверен заместитель руководителя ведомства. В частности, по его словам, в городе много организаций, готовых заниматься «косметическим ремонтом» дорог – ямочным. Однако из-за того, что эти работы не выведены в отдельные торги, их забирают компании, участвующие в сговоре.

- Здесь получается, что либо участники между собой разделяют, либо всё равно берут по договорам субподряда компании, которые эти работы осуществляют. Хотя они могут участвовать напрямую, - заявил Тукаев.

УФАС выдало предписания комитету по благоустройству и замешанным в «снежном картеле» компаниям. От комитета антимонопольный орган потребовал не совершать больше антиконкурентных действий, а от организаций – не вступать в сговор, который ухудшает конкуренцию. В предписании к комитету также будет отмечена необходимость разделять работы по районам города, уточнила начальник отдела по борьбе с картелями Кристина Иващенко.

- Мы считаем, что фактически укрупнение непосредственно по районам преимущественно несет установление административных барьеров для новых и потенциальных участников данного рынка, и этот пункт тоже войдет в предписание. Мы не говорим о том, что нецелесообразно объединение близлежащих районов, как например Василеостровский и Петроградский, где это может быть обусловлено производственной необходимостью. Но в части объединения Курортного, Петродворцового и Кронштадтского районов нам кажется данное объединение нецелесообразным, - пояснила Иващенко.

Тукаев добавил, что УФАС также назначит штрафы компаниям и должностным лицам комитета. Точный размер взысканий замглавы назвать не смог, но уточнил, что они будут исчисляться миллионами рублей. Помимо этого, антимонопольный орган передаст документы в полицию для возможного возбуждения уголовного дела.

Действовать дальше

Как заявил в разговоре с ЗАКС.Ру депутат Резник, УФАС подтвердило его подозрения о «снежном картеле». По его мнению, власти должны сделать выводы из расследования и не повторить прошлых ошибок в будущем. Необходимо не только снимать чиновников с должностей, но и менять систему, уверен депутат.

- Мне кажется, что надо, прежде всего, сделать выводы. Не говорить: «Во всем был виноват Рублевский, а сейчас не Рублевский, а Десятирублевский, и всё будет в десять раз лучше». Не будет, хоть Сторублевский. Нужно систему менять, надо понять, почему плохо работали, - сказал Резник.

Он считает, что необходимо всё же провести парламентское расследование – это оптимальный и безопасный для власти вариант. Резник не уверен в том, что все парламентарии согласятся на его предложение, но всё же намерен предложить расследование.

Точно свою коллегу поддержит Михаил Амосов. Как сообщила его пресс-служба, депутат считает, что решение УФАС – «повод потребовать проведения полноценного парламентского расследования состояния всей системы уборки города в зимний период». Амосов также отметил, что выводы антимонопольного органа говорят о необходимости менять организацию очистки города от зимних осадков.

По мнению координатора «Красивого Петербурга» Красимира Врански, итоги расследования УФАС никак не повлияют на уборку снега будущей зимой. Расследование должны провести правоохранительные органы, заявил активист.

- По данным СМИ, два десятка человек погибли из-за некачественной уборки. И им просто помахали сейчас пальчиком: «Ай-ай-ай, больше так не делайте». Это полный бред, должны привлекаться к уголовной ответственности директора этих организаций, и всех, кто был замешан в этом деле. Сотрудников, которые участвовали в подаче конкурсной документации, людей, которые одобряли это, чиновников, - считает Врански.

Он добавил, что зимой 2019-2020 годов ситуация с уборкой снега может повториться, несмотря на увеличение бюджета и покупку новой техники. Помогут только реальные уголовные сроки, считает Врански.

Прошлогодний снег

Зимой 2018-2019 годов Петербург утопал в снегах. Плохо очищены были не только дороги, но и крыши домов. Последнее привело к трагедии: в Петроградском районе на голову студента упала сосулька, что привело к его гибели на месте. В течение зимы петербуржцы получали травмы от гололеда и падения наледи, инциденты продолжились и в начале весны. По данным администрации губернатора, всего за прошедшую зиму травмы от падения наледи и гололеда получили около 3,7 тысяч человек.

Согласно опросу «Красивого Петербурга», 42,82% жителей города оценили качество уборки снега как «неудовлетворительное». Не заметили уборку 27,12% опрошенных. «Удовлетворительной» ее посчитали 18,56%; «хорошей» - 7,01%; «отличной» - 4,49%.

Правительство города основной причиной сложившейся проблемы назвало недостаточное финансирование, хотя и про плохую организацию тоже говорили. Являющийся тогда врио губернатора города Александр Беглов решил выдавать главам районов по «лопате Беглова», чтобы они и сами принимали участие в уборке снега. Четыре руководителя районных администраций потеряли должности: Валерий Сапожников (Фрунзенский район), Андрей Хлутков (Центральный район), Виталий Черкашин (Красносельский район) и Юлия Киселева (Василеостровский район). Беглов тогда заявил, что уволил всех из-за неудовлетворительной работы по зимней очистке улиц. При этом петербургские политики отмечали, что реальные причины отставок кроются не в снежных проблемах.

Еще одной причиной коллапса в правительстве называли аномальное количество осадков – об этом, в частности, говорил вице-губернатора Николай Бондаренко. Сам он так же высказывал недовольство по качеству очистки города. По его мнению, чтобы зимой 2019-2020 годов не повторить ошибки прошлого надо либо дополнительно нанимать компании для уборки снега, либо закупить больше техники.

Отчитывался об уборке снега Бондаренко и перед депутатами Законодательного собрания. Правда задать ему свои вопросы они не смогли – «час правительства» закончился перерывом, во время которого представители исполнительной власти покинули парламент.

В самом ЗакСе же депутат из фракции Партии роста Максим Резник предложил провести парламентское расследование качества уборки снега. Его поддержали другие оппозиционные депутаты, но большинство «Единой России» идею расследования заблокировало.

После снежной зимы правительство города закупило 471 снегоуборочную машину. Беглов заявил, что Петербург готов к приближающимся холодам. В начале текущей неделе, 14 октября, должность покинул глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Он ушел по собственному желанию, сообщили пресс-службе ведомства. Сейчас его обязанности временно исполняет первый заместитель Сергей Малинин.

О заваливших Петербург осадках прошедшей зимой говорили долго и много. «Яблоко» провело свои слушания по проблеме, общественники устраивали различные акции.

София Саттарова

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