В Смольном сообщили о 4 тысячах пострадавших из-за гололеда и падения льда

Более четырех тысяч человек получили травмы из-за гололеда или падения наледи с крыш Петербурга с 1 декабря по 20 февраля, передает ТАСС со ссылкой на ответ и. о. зампредседателя комитета по здравоохранению Людмилы Мелентьевой в ответ на запрос депутата ЗакСа Михаила Амосова.

Отмечается, что эти данные предоставлены городской станцией скорой медицинской помощи. 3,7 тысячи человек были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что зимой из-за скользких дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте. 4 марта сорвавшаяся с дома на Думской улице льдина упала на голову сотруднице Госстройнадзора.

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