Десяти депутатам ЗакСа не дали возможности спросить Бондаренко об уборке Петербурга

Десять депутатов Заксобрания, желавших после "часа правительства" задать вопросы вице-губернатору Николаю Бондаренко о зимней уборке Петербурга, не смогли этого сделать.

В 12:05 спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объявил перерыв заседания, после чего Бондаренко и сопровождавшие его чиновники удалились из Мариинского дворца.

- ”Час правительства” прошел в строгом соответствии с нашим регламентом, - прокомментировал ситуацию Макаров на своем брифинге. - Если по регламенту - время перерыва, то объявляется перерыв.

Задать свои вопросы не успели, в частности, лидеры четырех фракций: Олег Капитанов из ЛДПР, Ольга Ходунова из КПРФ, Алексей Ковалев из “Справедливой России” и Оксана Дмитриева из Партии роста.

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