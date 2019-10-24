В Госдуме отказались приравнивать вейпы к табаку

Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку в законопроект о возвращении курилок в аэропорты, согласно которой вейпы и электронные сигареты приравнивались к табаку, передает РИА «Новости».

Одним из инициаторов поправки – депутат Сергей Боярский, автор законопроекта о курилках в аэропорту. Также среди предложивших поправку – лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев. Они предлагали приравнять все способы доставки табака к обычным сигаретам – вейпы и электронные сигареты тоже.

В таком случае, пояснял Боярский, было бы запрещено курить IQOS, GLO, электронные сигареты и вейпы в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и других общественных местах согласно законодательству. Комитет пришел к выводу, что эта поправка меняет концепцию законопроекта, поэтому юридически приравнивать электронные сигареты необходимо иным способом.

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты был принят в первом чтении в середине июля. Против идеи выступил Минтранс. Глава ведомства Евгений Дитрих заявил, что это «вредно для здоровья».

Курилки из аэропортов убрали после введения антитабачного закона в 2013 году. Тогда курить запретили в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях органов госвласти, по делам молодежи, на рабочих местах, на городском и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, детских площадках, на автозаправках, на автобусных остановках.

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