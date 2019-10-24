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16:45

У журналиста из Архангельска, некогда работавшего на штаб Навального, на счету арестовали 75 млн рублей

фото ЗакС политика У журналиста из Архангельска, некогда работавшего на штаб Навального, на счету арестовали 75 млн рублей

На счет архангельского журналиста издания 29.RU Ярослава Вареника наложили арест в размере 75,5 млн рублей по делу Фонда борьбы с коррупцией. Два года назад он являлся волонтером местного штаба политика Алексея Навального.

"Сразу после обыска я снял 20 тысяч рублей. Думал, что если не снимут в течение двух-трех дней, то все нормально. Прошла неделя, все было хорошо, так что я расслабился. Сегодня утром мне пришли отпускные. Зашел проверить баланс, смотрю: „На ваш счет наложен арест“. У меня там было 44,5 тысячи рублей. Как я понимаю, решение суда длится до 3 февраля 2020 года", - поделился Вареник в беседе с "Северо-Запад. МБХ медиа".

Ранее, напомним, к журналисту приходили с обыском по делу ФБК.

Напомним, уголовное дело об отмывании средств ФБК было возбуждено в начале августа. Сотрудникам фонда инкриминируют ч. 4 ст. 174 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следователи считают, что антикоррупционная организация Навального в 2016-2018 годах "легализовала" около 75,5 млн рублей, часть которых якобы была получена преступно.

После этого 12 сентября и 15 октября в сети штабов и в домах у сторонников Навального прошли масштабные обыски.

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17:40    
Это ему ФСБ заплатило, чтобы не сотрудничал с оппозицией, а сливал компромат.

16:50    
78 охрениллионов.

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