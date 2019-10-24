В МО «Финляндский округ» мандат мундепа отдали без жеребьевки

На выборах в муниципальном образовании «Финляндский округ» два кандидата получили одинаковое количество голосов, достаточных для прохождения в совет. При этом, избирательная комиссия муниципального образования отдала мандат кандидату от «Единой России» без проведения жеребьевки, сообщила на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 октября ее член от «Справедливой России» Екатерина Фесик.

Речь идет о кандидатах от «Единой России» Бахтияре Адхамове и от «Справедливой России» Эльвире Дурасовой. Они набрали по 773 голоса. Горизбирком определил порядок жеребьевки для определения того, кто получит мандат муниципального депутата.

По словам Фесик, ИКМО эту жеребьевку не провело. Причины такого поступка не известны, добавила член ГИК. Она уточнила, что мандат получил Адхамов.

- К сожалению, жеребьевка не была проведена, не смотря на наши прилагаемые усилия до сих пор. Каким образом ИКМО определила, что господин Бахтияр более достоин мандата Финляндского округа, чем Дурасова, мне неизвестно, - заявила Фесик.

Она предложила признать действие ИКМО незаконным. Против этого выступил член ГИК от Партии роста Алексей Березин. Он заявил, что для этого у Горизбиркома нет полномочий, так как никто не подал жалобу или обращение на действия ИКМО. Ему возразил член городской комиссии Дмитрий Краснянский, заявив о необходимости реагировать на передачу мандата без законных оснований.

- Произошло незаконное наделение мандатом одного из кандидатов без проведения процедуры, которая прямо предусмотрена законом. Что если бы сейчас какое-нибудь ИКМО вообще бы не определило результаты выборов, а никто в суд не пошел. Что нормально? Будем сидеть ушами хлопать? – поинтересовался Краснянский.

За признание действий ИКМО незаконными проголосовали семь членов ГИК, воздержались – трое. Против решения проголосовал Березин.

София Саттарова