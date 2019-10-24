Суд арестовал кузена экс-сенатора Арашукова по делу о хищении у "Газпрома"

Ленинский райсуд Ставрополя до 22 декабря арестовал кузена экс-сенатора Рауфа Арашукова Беслана по делу о хищении газа у "Газпрома", информирует "Интерфакс".

Беслану Арашукову вменяют участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК), рассказал его адвокат Артем Шарко. Он полагает, что в суд поступило недостаточно материалов, которые бы подтверждали причастность его подзащитного к инкриминируемому ему деянию, поэтому арест его клиента ничем не мотивирован.

Беслан Арашуков сотрудничал со следствием, отвечал на вопросы, давал необходимые пояснения, в том числе во время обыска, у него не изъяли ничего запрещенного или имеющего отношение к уголовному делу, уточнил Шарко.

Напомним, Беслана Арашукова задержали 22 октября после обысков в его родном ауле Хабез в Карачаево-Черкесии, а также на предприятии "Ставрополькартон", где он был директором.

Экс-сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Бывшего члена Совфеда подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Его отец - Рауль Арашуков - был арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.