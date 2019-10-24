Впервые за 11 лет власти Москвы не согласовали "Русский марш"

Столичная мэрия впервые за последние 11 лет отказалась согласовывать "Русский марш" 4 ноября, уведомила "МБХ медиа" одна из организаторов мероприятия, эмиссар по общей координации комитета "Нация и Свобода" Софья Будникова.

Кроме "Нации и Свободы" заявителями акции выступили члены "Ассоциации народного сопротивления" (АНС).

Будникова рассказала, что власти Москвы мотивировали свой отказ тем, что 4 ноября проводится достаточное количество других мероприятий.

"Мы будем продолжать вести переговоры с мэрией Москвы, а также попробуем обжаловать отказ в судебном порядке", - заявили организаторы акции.

Кроме того, по словам Будниковой, согласованный "Правый марш", который состоится в Люблино 4 ноября, не имеет никакого отношения к "Русскому маршу".

"Нам никто из мэрии не предлагал сменить название, хотя мы и проводили „Русский марш“ в прошлом году. То есть вопрос наименования вообще не был и не является предметом переговоров с мэрией", - подытожила Будникова.

Напомним, последний "Русский марш" в Петербурге прошел в Удельном парке 4 ноября. Мероприятие посетили около 50 человек.