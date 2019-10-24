На форуме "Россия-Африка" Путин пошутил, что ему придется поделиться зарплатой с главой Египта

Выступая в рамках форума "Россия - Африка", который проходит в Сочи 23-24 октября, Владимир Путин отпустил шутку в адрес своего коллеги из Египта Абдулы-Фаттаха Ас-Сиси.

"На протяжении целого дня он [президент Египта] сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что он [выполняет] часть моих обязанностей, конечно. Больше вам спасибо", - сыронизировал Путин. Собравшиеся шутку президента оценили.

Ранее на форуме Путин простил долг в размере 20 млрд долларов, накопившийся перед Россией у ряда африканских республик, а также заявил о готовности всецело поддерживать ЦАР, где в прошлом году убили российских журналистов.