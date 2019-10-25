Удальцов считает себя меньшим по сравнению с Кремлем революционером

Левый политик Сергей Удальцов, продолжающий готовиться и мобилизовывать единомышленников для празднования годовщины октябрьской революции, прибег к расхожему тезису о том, что власть вносит свой вклад в развитие революционного процесса в стране. Данную мысль координатор "Левого фронта" заострил и уточнил, заявив, что на сегодняшний день руководство страны фактически является главным бунтовщиком, до которого, если брать те или иные поступки, довольно далеко всем его политическим оппонентам. Последние шаги в этом направлении - списание долгов африканским странам на 20 млрд долларов и спорное заявление премьер-министра о благоприятном положении дел в экономике.

"Они (правительство, президент, его ближайшее окружение), конечно, не хотят быть главными революционерами, им в страшном сне это не приснится, но по факту своими действиями вольно или невольно, но очень уверенно подготавливают революционную ситуацию. Я не хочу этим унизить нашу оппозицию и нас самих, но как власть всех раздражает, злит и каждый день усиливает классовую ненависть - это еще надо постараться", - высказался оппозиционер на YouTube-канале своей организации.

В этом смысле ситуация, по его мнению, еще более наглядная и вопиющая, чем в 1917 году. Старинный анекдот, согласно которому большевикам следовало бы посмертно наградить императора Николая II за вклад в собственное свержение, применим к нынешнему положению вещей в гораздо большей степени, считает Удальцов.