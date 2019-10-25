18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:23

Навальный: У нас нет денег на улучшение жизни африканских стран

фото ЗакС политика Навальный: У нас нет денег на улучшение жизни африканских стран

Политик Алексей Навальный выступил с категоричным заявлением, резко осуждающим ничем, с его точки зрения, не мотивированную щедрость российского руководства по отношению к странам Африки, которым, если верить президенту, РФ простила уже порядка 20 млрд долларов долгов и собирается материально помогать в дальнейшем.

"У нас 22% процента домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации, 21% живет за чертой бедности. Очевидно, что эта помощь происходит как раз за счет того человека, у которого нет канализации, за счет родителей школьника, в чьей школе нет теплого туалета. И мы будем что-то строить для африканских стран. Это, конечно, офигительно благородно, но, может, нас кто-то спросит на эту тему?", - возмутился основатель Фонда борьбы с коррупцией в авторской YouTube-программе.

Навальный напомнил, что реальные доходы населения, согласно той статистике, которая у него имеется и которой он доверяет, падают шестой год подряд. Но особенно его разозлила новость от Greanpeace о том, что в Россию из Германии привезут захоранивать ядерные отходы. Получившаяся логическая и финансовая цепочка оппозиционера совсем не устраивает.

"То есть, мы заработаем на том, что привезем сюда радиоактивные отходы, и часть этих денег отдадим, чтобы Африка жила лучше. Классный бизнес!", - съязвил Навальный.

Отметим, что на недавнем форуме в Сочи с участием представителей стран Африки президент Владимир Путин, помимо всего прочего, высказался о необходимости удвоить товарооборот с перспективным, по его мнению, континентом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:58 Дерипаска выиграл суд против британских и американских СМИ в Краснодарском крае

16:54 Прокуратура нашла коррупционные злоупотребления в деятельности архангельских депутатов

16:23 Навальный: У нас нет денег на улучшение жизни африканских стран

16:22 В деле Раджабова о броске бутылки в полицейского появилось трое новых потерпевших

15:55 Экс-ректора Аграрного университета перевели под домашний арест

15:51 Удальцов считает себя меньшим по сравнению с Кремлем революционером

15:27 Солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье   1

15:23 Батанов объявил о старте проектно-изыскательных работ возле СКК

14:57 На Петровском острове появится научно-инновационный центр

14:20 Экс-главе новгородского Роспотребнадзора дали 9 лет строгого режима за взятку   1

14:04 Жириновский рекомендовал Ломакина на должность координатора петербургского ЛДПР   1

13:58 Работа над ошибками муниципальных выборов   1

13:54 Светлана Айвазова уходит из СПЧ из-за болезни

13:43 Муниципал: В Красном селе не могут определить, кто из двух единороссов главнее

13:24 Члена ФБК Шаведдинова задержали в третий раз за месяц

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru