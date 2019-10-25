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16:54

Прокуратура нашла коррупционные злоупотребления в деятельности архангельских депутатов

фото ЗакС политика Прокуратура нашла коррупционные злоупотребления в деятельности архангельских депутатов

Депутаты Архангельской городской думы регулярно нарушают базовые требования законодательства о коррупции и вступают в так называемый конфликт интересов. К такому выводу после проверки некоторых фактов пришла областная прокуратура.

Суть выявленных нарушений сводится к тому, что комиссия по подготовке правил землепользования и застройки, состоящая из шести человек, раз за разом разрешала недопустимые отклонения при строительстве жилья. Симптоматично, что обладателями этих разрешений становились компании, возглавляемые близкими родственниками депутатов, пишет местный портал 29.ru.

Сообщается, что ключевая организация-выгодоприобретатель в этом сюжете - холдинг "Аквилон Инвест" и ее "дочки".

На сегодняшний день депутатов, "замешанных" в конфликте интересов, исключили из комиссии. В свою очередь, уже начавшееся с нарушениями строительство временно заморозили - до их устранения. 

Отметим, что в течение последней недели депутаты Архангельской думы с завидной регулярностью оказываются в центре скандалов. Один из них стал фигурантом уголовного дела, другой - признан банкротом и расплачивается с кредиторами нажитым имуществом.

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