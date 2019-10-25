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19:00

Замглавы "Комитета за гражданские права" объявил голодовку в СИЗО

фото ЗакС политика Замглавы "Комитета за гражданские права" объявил голодовку в СИЗО

Зампредседателя «Комитета за гражданские права» Андрей Маяков объявил голодовку, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Хуруджи.

Навещая Маякова в СИЗО, Хуруджи узнал, что тот начал голодовку 24 октября в знак протеста против действий следствия и суда. Маяков сообщил, что он нехорошо себя чувствует, связывает это с заболеваниями сердца и компрессией позвоночника. Члены ОНК передали руководству ФСИН, что он второй матрас и кипятильник или чайник.

Маяков арестован по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он якобы обещал помощь осужденному в пересмотре его дела за 2,5 млн рублей. Правозащитника задержали после получения им первой части взятки - 200 тысяч рублей.

22 октября силовики нагрянули с обыском в «Комитет за гражданские права». Перед этим в офис организации пытались проникнуть съемочные бригады НТВ и РЕН ТВ.

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20:49    
Как возьмут жулика за яйца, так сразу вылезают многочисленные болезни , как тараканы, "правозащитники". А поголодать такому полезно для здоровья. А провокация с голодовкой не пройдёт, неужели не понятно ещё ? Сколько таких прохиндеев было !

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