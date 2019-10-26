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11:55

На журналиста, чьи счета арестовали на 75 млн рублей, завели дело из-за видео в соцсетях

фото ЗакС политика На журналиста, чьи счета арестовали на 75 млн рублей, завели дело из-за видео в соцсетях

Журналист архангельского интернет-издания 29.ru Ярослав Вареник стал фигурантом административного дела, будучи уличенным правоохранителями в "публичном осквернении предметов религиозного почитания". Именно так полиция интерпретировала факт добавления молодым человеком три года назад в список полюбившихся видеозаписей "ВКонтакте" видеоклипа музыкальной группы Batushka, в котором в довольно комичной роли фигурирует образ патриарха Кирилла. В интервью "МБХ медиа" Вареник заметил, что ситуация видится ему смешной, нелепой и вместе с тем неожиданной.

"Недавно у этой команды выходил новый альбом, я его пропустил чего-то. И тут доблестные сотрудники полиции, ловящие опасных преступников, выяснили, что я, гад эдакий, добавил себе в видеозаписи этот клип. Что ж, это отличный повод его пересмотреть и послушать новый альбом группы", - рассказал журналист.

Сейчас он пребывает в перманентном ожидании очередной финансовой санкции со стороны государства: 24 октября он узнал, что его счета из-за уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией арестованы на целых 75,5 млн рублей. В прошлом Вареник активно участвовал в деятельности регионального штаба Алексея Навального.

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12:09    
Простой неизвестный журналистик имеет на счетах 75 лимонов. А что тут такого ? У нас все неизвестные почти никому журналисты имеют не меньше. Надо только быть поближе к вору анальному и "разоблачать" воровскую кровавую власть, не утруждая себя угрызениями совести по поводу правдивости "разоблачений" и источника финансирования этой деятельности.

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