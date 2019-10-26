Полиция отгоняет активистов Шиеса от переправы через Вычегду

Сотрудники регионального управления полиции по республике Коми потребовали от экозащитников, расположившихся в вагончике между станцией Шиес и переправой через реку Вычегду, удалиться в течение двух дней, передает "МБХ Медиа". В противном случае активистам пригрозили вменить административную статью, наказывающую за самовольный захват земли. Утверждается, что никаких бумаг при себе, подтверждавших бы данное распоряжение, при себе у полицейских не нашлось.

"Вагончик и теплица — частная собственность экоактивистов. <...> Угрозы снести лагерь вообще за гранью закона. Убрать эту собственность с территории можно только через суд, нужен заявитель и это не полномочия участкового полиции", - прокомментировал инцидент юрист Евгений Абакумов, занявшийся проблемой.

Никаких силовых действий по состоянию на середину дня 26 октября в отношении протестующих правоохранители пока не предпринимают.

Через реку Вычегду к строящемуся на Шиесе мусорному полигону время от времени проезжают бензовозы, снабжающие стройку топливом. Иногда им пытаются помешать экоактивисты. В последний раз бензовозы охранялись вооруженными росгвардейцами.