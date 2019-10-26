18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:38

Полиция отгоняет активистов Шиеса от переправы через Вычегду

фото ЗакС политика Полиция отгоняет активистов Шиеса от переправы через Вычегду

Сотрудники регионального управления полиции по республике Коми потребовали от экозащитников, расположившихся в вагончике между станцией Шиес и переправой через реку Вычегду, удалиться в течение двух дней, передает "МБХ Медиа". В противном случае активистам пригрозили вменить административную статью, наказывающую за самовольный захват земли. Утверждается, что никаких бумаг при себе, подтверждавших бы данное распоряжение, при себе у полицейских не нашлось.

"Вагончик и теплица — частная собственность экоактивистов. <...> Угрозы снести лагерь вообще за гранью закона. Убрать эту собственность с территории можно только через суд, нужен заявитель и это не полномочия участкового полиции", - прокомментировал инцидент юрист Евгений Абакумов, занявшийся проблемой.

Никаких силовых действий по состоянию на середину дня 26 октября в отношении протестующих правоохранители пока не предпринимают.

Через реку Вычегду к строящемуся на Шиесе мусорному полигону время от времени проезжают бензовозы, снабжающие стройку топливом. Иногда им пытаются помешать экоактивисты. В последний раз бензовозы охранялись вооруженными росгвардейцами.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:20    
А колёсики у бензовозов сдулись.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:25 У Гостиного двора вновь выступили в защиту политзаключенных   2

15:55 За последователями якутского шамана Габышева продолжает охотиться ФСБ   3

15:03 В Петербурге задержали замглавы жилищного комитета

14:38 Полиция отгоняет активистов Шиеса от переправы через Вычегду   1

13:56 Милонов: О переносе столичных функций болтают в закусочной люди в поношенных трениках   1

13:12 Вернувшаяся из американской тюрьмы Бутина, возможно, займется правозащитой

12:33 К юбилею Шестуна по всей стране прошли акции в его поддержку

11:55 На журналиста, чьи счета арестовали на 75 млн рублей, завели дело из-за видео в соцсетях   1

11:11 Бывший глава СПЧ Федотов объяснил, почему не остался в качестве "рядового"   1

10:29 Арестованный экс-ректор Аграрного университета больше не считает себя виновным

25 октября, 20:59 Сванидзе рассказал о своем будущем в СПЧ   9

25 октября, 20:44 Варламов поразился бездарности чиновников из калининградской мэрии   2

25 октября, 20:10 Неправильная парковка на Невском обернулась для актера Боярского штрафом   2

25 октября, 19:45 В переулке Радищева закрасили составившие ему славу граффити   1

25 октября, 19:19 Чиновники остановили завоз мусора на свалку в Аннино и нашли нарушителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru