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10:07

На полигон в Шиесе под охраной ОМОН приехали бензовозы

фото ЗакС политика На полигон в Шиесе под охраной ОМОН приехали бензовозы

На строящийся мусорный полигон близ станции Шиес под "присмотром" омоновцев удалось проехать нескольким грузовикам с топливом, рассказал "Северо-Запад. МБХ медиа" местный активист Василий Дзюба.

"Приехало два бензовоза, один с прицепом. ОМОН примерно около 30 человек, может больше. Выезд на дорогу со стороны Виледи закрыт полицией. Полиция на посту Переправа. Въезд для любого транспорта в сторону Шиеса и Урдомы закрыт. Газотрасса перед Шиесом блокирована Росгвардией", - поделился наблюдатель.

Напомним, ранее большая половина второго архангельского авиаотряда уволилась по причине принципиального нежелания возить топливо на Шиес. Поставлять его вертолетами задумали после того, как бензовозы сталкивались с протестующими, которые их не пропускали.

После этого одного из "блокировщиков" оштрафовали на 500 рублей и 20 часов обязательных работ.

Ранее защитники Шиеса организовали экокоммуну: близ места, где может появиться полигон, разбит постоянно функционирующий лагерь.

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