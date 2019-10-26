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15:03

В Петербурге задержали замглавы жилищного комитета

фото ЗакС политика В Петербурге задержали замглавы жилищного комитета

Заместитель председателя жилищного комитета Аким Гашенко задержан в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации. Подробностей пока не уточняется.

В свою очередь, источник агентства в силовых структурах утверждает, будто бы задержание осуществляли представители ФСБ и что, кроме того, Гашенко уже уволили из комитета.

Чиновник специализируется на содействии гражданам-льготникам в улучшении жилищных условий и на расселении коммунальных квартир.

Согласно опубликованным декларациям, за 2018 год доход Гашенко увеличился на 390 тысяч: до 1,6 млн рублей. Его начальником с марта является Василий Осипов, сменивший на посту председателя скандально уволенного Валерия Шияна, на которого возложили вину за некачественную уборку города в зимний период 2018-2019 годов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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